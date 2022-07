Mort de Naya Rivera : "Tu me manques chaque jour", les stars de Glee bouleversées, 2 ans après

Pour l'instant, son ex-mari et père de son fils, Ryan Dorsey, n'a pas publié d'hommage. Pour la fête des mères en mai dernier, il avait publié une série de photos de Naya Rivera et de leur fils avec un long texte émouvant. "Plus je pense à ces choses, plus elles sont difficiles à croire. Tellement difficiles et c'est pourtant la réalité. C'est notre vraie vie et je dois cligner des yeux et secouer la tête pour sortir de tout ça et réaliser ça une fois pour toute (...) Je pense aux regrets, à la vie qu'on pourrait avoir et à celle qu'on a. Puis je reprends ma journée et c'est tout ce que je peux faire, avancer tant qu'on le peut" avait-il écrit.

Après la noyade accidentelle de son ex-compagne, Ryan Dorsey avait porté plainte contre le comté de Ventura où s'est déroulé l'accident, jugeant que l'actrice n'avait pas été suffisamment prévenue des risques de noyade. Un accord financier a été trouvé début 2022 entre la famille et le comté et prévoit une compensation financière pour le petit Josey.