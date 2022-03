Mort de Naya Rivera : un accord trouvé après la plainte de ses proches, son fils va toucher de l'argent

Cette triste affaire avait brisé le coeur du web. Le 8 juillet 2020, on apprenait la disparition de Naya Rivera. Partie pour une sortie sur un lac en compagnie de son fils, l'actrice a mystérieusement disparu et son petit garçon de quatre ans a été retrouvé seul à bord. Selon le témoignage du petit Josey, l'actrice vue dans Glee, alors âgée de 33 ans, aurait plongé dans l'eau et ne serait pas remontée. Elle aurait sauvé la vie du petit garçon en le remontant à bord. Le 13 juillet, jour de l'anniversaire de la mort de Cory Monteith (alias Finn dans la série musicale), le corps sans vie de Naya Rivera était retrouvé sur le lac Piru.

Son décès a ému et choqué le monde entier mais aussi les stars de Glee qui lui ont plusieurs fois rendu hommage depuis sa disparition. Ryan Dorsey, son ex-mari, et ses proches, eux, ont décidé de porter plainte contre le comté de Ventura où est situé le lac où s'est déroulé le drame. Un peu plus d'un an après le dépôt de plainte, leur avocat vient d'annoncer un accord dans l'affaire.

"Josey va recevoir une compensation"

Presque deux ans après la mort de Naya Rivera, la famille de l'actrice et le comté de Ventura viennent de trouver un accord à l'amiable, a expliqué Me Amjad M. Khan dans un communiqué publié par People et plusieurs sites amércains. "A travers cet accord, Josey va recevoir une compensation juste pour avoir vécu la noyade de sa mère adorée sur le Lac Piru. Même si la perte tragique de la mère de Josey ne pourra jamais être réellement surmontée, nous sommes très satisfaits de cet accord financier qui pourra assister Josey de façon significative après cette tragédie" a précise l'avocat. Le montant de cet accord n'a pas été dévoilé pour le moment.

Dans leur plainte pour "décès imputable à une faute" et "infliction de détresse émotionnelle par négligence", Ryan Dorsey et la famille de Naya Rivera ont pointé du doigt les nombreux décès survenus sur le Lac Piu (plus de deux douzaines depuis 1959) et laissé entendre que le décès de l'actrice était évitable. Ils ont notamment laissé entendre que le bateau loué par Naya Rivera n'était pas suffisamment équipé et ne respectait pas les normes de sécurité.