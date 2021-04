Naya Rivera : les acteurs de Glee lui rendent hommage en vidéo, "Elle avait vraiment un truc"

A l'occasion de la cérémonie des GLAAD Media Awards (qui récompense la représentation de la communauté LGBTQ+ dans les médias, oeuvres et à travers les actions des célébrités) qui s'est tenue ce jeudi 8 avril 2021 aux USA, le casting de la série Glee s'est réuni afin de rendre hommage à Naya Rivera, l'inoubliable interprète de Santana Lopez, décédée par noyade le 8 juillet 2020.

Le talent de Naya célébré par les acteurs de Glee

Et pour cause, cette année marque les 10 ans du coming out de Santana dans Glee, jouée d'une façon remarquable par Naya Rivera à l'époque. Un moment charnière dans la série et du côté de public, qui a été célébré par Demi Lovato, "Je chérirai toujours la chance d'avoir pu jouer Dani, la petite amie de Naya dans Glee. Santana a été un personnage révolutionnaire auprès de filles queer silencieuses comme je l'étais durant cette période. Son ambition et ses accomplissements ont inspiré des femmes hispaniques à travers le monde".

Une performance qui a donc permis de libérer de nombreux téléspectateurs qui ont réussi à se connecter à son héroïne, et qui n'a cessé de bluffer ses partenaires sur les plateaux. Jane Lynch l'a rappelé, c'est bien le talent de Naya Rivera qui l'a portée aussi loin, "Je me souviens quand Naya est devenue une membre régulière du casting alors qu'elle n'était qu'une danseuse. J'avais toujours trouvé qu'elle était mignonne, une excellente danseuse. Et puis Ryan Murphy a commencé à lui donner des répliques et j'étais bluffée, j'ai compris que cette fille avait vraiment un truc."

Une vision partagée par Becca Tobin, qui a de son côté révélé s'être pris une claque en la découvrant jouer, "Je me souviens être allée travailler un jour et elle était en train de tourner la séquence sur 'Nutbush City Limits'. Et je crois que c'était la première fois que je la voyais performer en direct et vous ne pouviez pas décoller votre regard d'elle."