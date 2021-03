Naya Rivera : les acteurs de Glee bientôt réunis pour lui rendre hommage... sans Lea Michele

Le 13 juillet dernier, le corps sans vie de Naya Rivera était retrouvé sur le Lac Piru en Californie. Quelques jours plus tôt, l'actrice avait disparu lors d'une sortie en bateau avec son fils. Le petit garçon de 4 ans a été retrouvé seul dans l'embarcation que sa mère avait loué. Naya Rivera est morte par noyade, 7 ans jour pour jour après le décès de Cory Monteith. Son décès avait ému de nombreux fans de son personnage de Santana Lopez dans Glee mais aussi les acteurs de la série. Ces derniers lui ont déjà rendue hommage avec un événement de charité organisé pour les Fêtes de fin d'année.

Un hommage à Naya Rivera aux GLAAD Media Awards

L'équipe de Glee sera de nouveau réunie pour rendre hommage à Naya Rivera. Cela se passera le 8 avril, lors de la cérémonie (virtuelle) des GLAAD Media Awards qui récompensent les médias et oeuvres pour leur rôle dans la représentation de la communauté LGBTQ+. On ne sait pas exactement comment s'articulera cet hommage mais la quasi-totalité des acteurs de Glee seront présents. A savoir : Heather Morris, Chris Colfer, Darren Criss, Matthew Morrison, Jane Lynch, Amber Riley, Kevin McHale, Harry Shum Jr, Jenna Ushkowitz, Alex Newell, Vanessa Lengies, Becca Tobin et Jacob Artist.

Ce segment sera aussi l'occasion de célébrer les 10 ans du coming-out de Santana dans Glee, séquence qui a marqué l'Histoire de la télévision. Demi Lovato, qui a joué la petite amie de Santana durant quelques épisodes, présentera cet hommage.

Lea Michele sera absente

Vous l'aurez remarqué, un grand nom est absent de cet hommage : celui de Lea Michele. L'interprète de Rachel Berry n'est pas annoncée comme participant à l'événement par le communiqué de presse. Une surprise ? Pas vraiment. Non seulement l'actrice qui est devenue maman d'un petit garçon a fait polémique et a été accusée de racisme par une ex-actrice de Glee. Mais surtout, Lea Michele et Naya Rivera n'étaient pas les meilleures amies du monde sur le tournage de la série musicale. A noter quand même que Lea Michele n'est pas la seule star de Glee à ne pas participer à cet hommage : on a aussi remarqué que Dianna Agron, Chord Overstreet et Jayma Mays seront absents.