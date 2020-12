Mort de Naya Rivera : les stars de Glee créent un événement de charité en sa mémoire

"Nous vous demandons à tous de vous joindre à notre effort pour apporter un peu de joie à ceux qui sont dans le besoin" a déclaré Jane Lynch. Les stars de Glee appellent à faire un don sur GoFundMe. Les sous récoltés seront reversés à l'association Alexandria House à Los Angeles. Ils ont déjà réussi à réunir plus de 77 000 dollars sur les 100 000 dollars qu'ils espèrent récolter.

De l'argent qui servira pour une cause qui tenait à coeur à l'actrice

Pourquoi les acteurs de Glee ont choisi Alexandria House ? Car c'est une association qui tenait à coeur à Naya Rivera. Celle qui incarnait Santana dans la série musicale était très engagée pour leur cause. Elle avait même fait du bénévolat pour cette organisation à but non lucratif avec son fils, Josey Hollis Dorsey.

Alexandria House donne des logements de transition et plusieurs services aux femmes et aux enfants sans abri. Sur son site, l'association a précisé : "Au cours de nos 24 années de service, près de 200 familles et femmes seules ont établi leur sécurité financière et ont emménagé dans un logement permanent". Grâce à l'argent récolté en la mémoire de Naya Rivera, ces chiffres pourraient encore augmenter.