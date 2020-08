Lea Michele maman : la star de Glee aurait accouché de son premier enfant, découvrez son prénom

"Il a été un bébé facile jusqu'à présent"

La même source a également confié à People que "tout le monde est heureux et en bonne santé, et ils sont extrêmement reconnaissants". Quant à l'accouchement, on ne sait pas si tout s'est bien passé ou combien de temps il a duré, mais l'essentiel c'est que la maman et le bébé aillent bien. Lea Michele et Zandy Reich seraient donc aux anges depuis l'arrivée de leur premier enfant. Surtout qu'apparemment, leur petit garçon "a été un bébé facile jusqu'à présent". Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation de l'ancienne star de Broadway, qui pour l'instant n'a pas encore confirmé la naissance de son baby boy ou posté quoi que ce soit à ce sujet.