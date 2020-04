Lea Michele enceinte : l'ex-star de Glee attendrait son premier enfant

Ça va pouponner chez les stars en 2020. Plusieurs célébrités ont annoncé la venue prochaine d'un bébé comme Claire Holt de The Vampire Diaries, Rupert Grint de Harry Potter ou Melissa Benoist de Supergirl. Ils ne sont pas les seuls puisque Leighton Meester attend un deuxième bébé et Chris Pratt devrait lui aussi devenir papa pour la deuxième fois prochainement. Un nouveau couple vient de s'ajouter à la liste.

Un bébé en 2020 pour Lea Michele ?

Selon People, Lea Michele pourrait bien avoir droit à une très belle année 2020 : l'actrice serait enceinte de son premier enfant, confie une source au magazine, souvent bien renseigné. A 33 ans, la chanteuse et actrice de Glee attendrait un bébé avec son mari, l'entrepreneur Zandy Reich. En couple depuis 2017, ils se sont mariés en mars 2019 en Californie, cérémonie à laquelle avaient assisté plusieurs anciennes stars de Glee dont Darren Criss (Blaine) et Becca Tobin (Kitty) ainsi que Emma Roberts et le célèbre meilleur ami de Lea Michele, Jonathan Groff.

Une belle nouvelle pour Lea Michele qui a eu une vie amoureuse faite de moments difficiles. En 2013, son compagnon et co-star dans Glee, Cory Monteith, est mort d'une overdose. Par la suite, elle avait retrouvé l'amour avec Matthew Paetz, rencontré sur le tournage de l'un de ses clips, qui l'aurait violemment larguée après deux ans de relation. Lea Michele et Zandy Reich n'ont pas encore confirmé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.