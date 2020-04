Chris Pratt bientôt papa pour la 2ème fois : sa chérie Katherine Schwarzenegger est enceinte

Chris Pratt voit la vie en rose. En 2017, il annonçait sa séparation d'avec Anna Faris après 8 ans de mariage mais il ne tardait pas à retrouver l'amour. L'année suivante, il se mettait en couple avec Katherine Schwarzenegger, la fille d'Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver. Fiancés en janvier 2019, ils se sont mariés le 8 juin de la même année.

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger bientôt parents

Après le mariage, le couple devrait donc bientôt pouponner. S'ils n'ont pas encore confirmé la bonne nouvelle, People assure que les deux amoureux accueilleront bientôt leur premier enfant. Le site du Daily Mail a d'ailleurs posté des photos où l'on peut voir Katherine Schwarzenegger avec un ventre arrondi suite à l'annonce du magazine. On ne sait pas de combien de mois la future maman est enceinte mais le couple nagerait évidemment dans le bonheur selon des sources proches du duo qui se sont confiées à People.

Il s'agit du premier enfant pour Katherine Schwarzenegger mais du second pour Chris Pratt. Celui qui incarne Peter Quill dans le Marvel Cinematic Universe est déjà papa d'un petit Jack âgé de 7 ans, né de sa relation avec Anna Faris. Le petit garçon était né prématuré de neuf semaines et ne pesait que 1,7 kilos à la naissance, une expérience sur laquelle les deux parents s'étaient confiés dans diverses interviews. Toutes nos félicitations à Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger !