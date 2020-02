Les Gardiens de la Galaxie 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite

Y aura-t-il un film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ?

La réponse est "oui", et on peut même rajouter "on a eu chaud". Et pour cause, James Gunn - le réalisateur attitré de la saga, avait dans un premier temps été viré par Disney, la faute à de vieilles (et mauvaises) blagues postée sur Twitter qui avaient été déterrées. Problème, cette situation - jugée injuste par le public, avait rapidement entraîné la mobilisation des acteurs, dont David Bautista (Drax) qui était carrément prêt à boycotter le film. Face à la polémique et alors que DC en avait déjà profité pour recruter James Gunn et lui offrir le projet Suicide Squad 2, Disney a finalement fait marche arrière et a ré-engagé le réalisateur. Ouf !

Une sortie lointaine

Une bonne nouvelle rapidement suivie d'une moins bonne : ce troisième épisode ne devrait pas voir le jour au cinéma avant... 2022. Comme expliqué ci-dessus, James Gunn est actuellement en train de tourner Suicide Squad 2. Autrement dit, entre le tournage, le montage, les reshoots, la promo de ce film DC + la préparation de Gardiens 3 (scénario/décors/casting), son tournage, son montage et ses reshoots, la date de sortie du 29 juillet 2022 (créneau choisi par Disney/Marvel pour un film mystère) semble à l'heure actuelle la plus logique. Oui, c'est loin.

Gamora sera-t-elle de retour ?

C'est la question que l'on peut se poser suite aux films Avengers. Souvenez-vous, la petite-amie de Star-Lord a été sacrifiée par Thanos dans Infinite War, avant de revenir à la vie grâce à un vieux twist tout pourrit dans Endgame (il s'agit en réalité d'une Gamora du passé et donc, qui n'a jamais connu d'aventures avec les Gardiens). Autrement dit, on ne voit pas pourquoi l'ex-protégée de Thanos reviendrait de son plein gré aux côtés de cette bande composée d'inconnus à ses yeux.

Seule certitude pour le moment, Zoe Saldana - son interprète, espère que les scénaristes trouveront une solution à ce problème. Durant une convention en 2019, l'actrice a déclaré ceci : "Tout dépendra de ce que voudront faire Marvel et James Gunn. Il y a une partie de moi qui veut la retrouver [la version gentille], la voir revenir avec les Gardiens. Et il y en a une autre qui veut explorer le côté méchant de Gamora. Elle est considérée comme l'une des assassins les plus efficaces de la galaxie et on ne l'a pas encore vue comme ça".

Quelle histoire ?

Gamora sera-t-elle la future méchante du troisième film ? Et pourquoi pas... Tout ce que l'on sait du film pour le moment c'est : RIEN. Alors que Thor sera bientôt le héros d'un quatrième film (presque) solo, on ne sait pas s'il sera également de retour aux côtés des Gardiens comme le laissait suggérer la fin de Endgame.

Digital Spy le rappelle, il n'existe que quelques pistes portées par de précédentes déclarations de James Gunn, mais il est impossible de savoir si celles-ci seront véritablement explorées. Comme quoi ? Il aimerait faire revenir Kraglin (l'ex-pote de Yondu), tout comme Ayesha, la mystérieuse prêtresse jaune vaguement teasée précédemment. D'après les dires de Gunn, elle serait censée avoir un grand rôle à jouer dans cet univers.

Enfin, le réalisateur ne serait pas contre l'idée de faire revenir toute la bande de Ravagers menée par Stakar (Sylvester Stallone) et composée de Aleta Ogord (Michelle Yeoh), Charlie-27 (Ving Rhames), Mainframe (doublée par Miley Cyrus) et Martinex (Michael Rosenbaum). Du beau monde qu'il pourrait être compliqué de réunir...