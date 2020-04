Claire Holt (The Vampire Diaries) enceinte de son deuxième enfant

Avec la situation actuelle à cause du coronavirus, on n'est pas contre l'idée de lire des bonnes nouvelles. Ca tombe bien, on en a une pour vous : Claire Holt (The Vampire Diaries et The Originals) est enceinte de son deuxième enfant, un an après avoir donné naissance à son petit garçon James. C'est sur Instagram que l'actrice a dévoilé son baby bump.

Une très bonne nouvelle qui fait du bien surtout en ce moment avec l'épidémie de coronavirus. Claire Holt a d'ailleurs ajouté une petite pointe d'humour en partageant de nouveau son cliché qui avait pas mal fait réagir en décembre 2019. Souvenez-vous, elle avait posté sur Instagram une photo d'elle où son mari posait la main sur son ventre : "Je ne suis pas enceinte", écrivait-elle. "Il s'avère que j'avais tort", a-t-elle aujourd'hui publié en story.