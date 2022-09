Lea Michele accusée de racisme par des acteurs de Glee : elle reporte la faute sur... son "perfectionnisme"

Lea Michele accusée de racisme par d'anciens collègues de Glee, elle répond (encore)

Lea Michele est connue pour avoir incarné Rachel Berry dans la série musicale Glee. Et en 2020, plusieurs de ses co-stars l'ont jugée raciste. Samantha Marie Ware (Jane) avait révélé : "Tu te souviens quand tu as fait de ma toute première expérience télévisuelle un véritable enfer ? Je n'oublierai jamais. Je crois me souvenir que tu avais dit à tous que si tu en avais l'opportunité, tu aurais chié dans ma perruque ! Une micro-agression traumatisante". "Tu ne me laissais pas m'asseoir avec les autres acteurs parce que ce 'n'était pas ma place'. Va te faire foutre, Lea" avait ajouté Dabier Snell. Ils avaient été soutenus par Alex Newell (Unique) et Amber Riley (Mercedes). Hello Fresh avait même rompu son contrat publicitaire avec Lea Michele.

L'actrice qui est désormais dans le reboot de la comédie musicale Funny Girl à Broadway a de nouveau été ciblée par Samantha Ware. La star qui avait aussi été jugée insupportable et odieuse par Heather Morris (Brittany) a donc une fois de plus répondu aux accusations de racisme. "J'ai un avantage sur les autres. Je travaille très dur. Je ne laisse aucune place à l'erreur" a-t-elle d'abord expliqué dans le New York Times, "Ce niveau de perfectionnisme, ou cette pression du perfectionnisme, m'a laissé beaucoup d'angles morts". Et c'est ce perfectionnisme qui serait mal interprété selon elle.

Lea Michele a eu un "temps intense de réflexion"

Après un "temps intense de réflexion", Lea Michele a avoué, sans pour autant explicitement parler des accusations : "Je comprends vraiment maintenant l'importance et la valeur d'être un leader. Cela signifie non seulement faire du bon travail quand la caméra tourne, mais aussi quand elle ne tourne pas. Et ça n'a pas toujours été la chose la plus importante pour moi". Elle reconnaît donc avoir eu du mal à se comporter aussi bien devant que derrière les caméras.

Sur Instagram, Lea Michele avait réagi aux accusations de racisme en s'excusant : "Bien que je ne me souvienne pas d'avoir fait cette déclaration spécifique et que je n'ai jamais jugé les autres sur leur passé ou la couleur de leur peau, ce n'est pas le point. Ce qui compte, c'est que j'ai clairement agi d'une manière qui a blessé d'autres personnes. Si c'était ma position privilégiée et mon point de vue qui m'ont fait paraître insensible ou inappropriée à certains moments, ou si c'était simplement mon immaturité et le fait que j'étais non nécessairement difficile, je m'excuse pour mon comportement et pour toute la douleur que j'ai causée. Nous pouvons tous grandir et changer et j'ai définitivement utilisé ces derniers mois pour réfléchir sur mes propre torts".