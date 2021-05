Lea Michele insupportable sur le tournage de Glee ? Heather Morris sort du silence

Heather Morris s'exprime sur les rumeurs de mauvais comportement de Lea Michele

Lea Michele qui jouait Rachel dans la série Glee aurait été aussi difficile à vivre que son personnage sur le tournage. En 2020, Lea Michele avait été accusée de racisme par d'anciennes stars de Glee, des membres de l'équipe avaient aussi balancé qu'elle était hautaine sur le plateau, et d'autres encore avaient assuré que l'actrice se prenait pour une diva à l'époque. Heather Morris qui incarnait Brittany dans Glee a fini par elle aussi s'exprimer sur toutes ces controverses. Dans le podcast Everything Iconic With Danny Pellegrino, elle a avoué que Lea Michele n'était pas forcément très sympa.

"Je me souviens avoir reçu tellement de critiques et les gens me disaient : 'Pourquoi tu ne le dis pas ?'. Et je leur ai dit : 'Les gars, elle est enceinte et tout ça circule'" a-t-elle expliqué. C'est donc parce que Lea Michele attendait son premier enfant au moment où tout est sorti sur son mauvais comportement sur le tournage de la série, qu'Heather Morris a préféré ne rien dire à ce moment là.

Mais depuis, Lea Michele a accouché de son bébé et Heather Morris a expliqué : "Et c'est vrai, je ne sais pas si peut-être nous avons été victimes d'intimidation, et c'est une chose de victime de se blâmer, ce que les gens disaient, mais... la seule personne qui était honnête à ce sujet était Naya (Naya Rivera, ndlr)". Naya Rivera qui interprétait Santana, et qui est récemment décédée, aurait été la seule à dire ce qui se passait en coulisses.

Une attitude de diva liée à la mort de Cory Monteith ?

Et si Heather Morris et les autres acteurs du casting de Glee (Chris Colfer, Darren Criss, Dianna Agron, Matthew Morrison, Kevin McHale, Amber Riley, Mark Salling...) n'ont rien dit à l'époque sur le comportement de Lea Michele, c'est parce que cela ne se faisait pas encore. "C'était quelque chose de très secret sur le plateau, et maintenant vous voyez toutes ces choses qui sortent avec ces plus grands noms qui ont été très irrespectueux et ont maltraité beaucoup de gens" a ainsi détaillé Heather Morris.

"Nous aurions absolument pu nous lever et aller voir les exécutifs de la Fox pour leur dire ce que nous pensions de la situation, mais personne ne l'a fait" a-t-elle indiqué, "Je pense que beaucoup de gens ont eu très peur, et je sais que, sincèrement, j'avais l'impression que ce n'était pas ma place, et je ne sais pas pourquoi parce que j'étais un membre du casting".

Heather Morris a aussi laissé entendre que si Lea Michele était invivable, c'était aussi peut-être lié à la mort de Cory Monteith. Celui qui jouait Finn était son fiancé dans la vraie vie, et était mort en 2013. Un deuil si compliqué à gérer qu'elle en serait devenue insupportable avec les autres ? "Nous sommes tous devenus proches de Lea à différents moments, puis nous n'étions plus aussi proches d'elle" a déclaré Heather Morris, "Il y a donc cet élément humain pour comprendre qui est cette personne, grandir avec elle, la voir essayer de devenir meilleure et prendre soin d'elle après le décès de Cory".