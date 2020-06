Lea Michele en mode diva sur le tournage de Glee : "Elle disait qu'elle était la reine"

C'est une rumeur qui ne date pas d'hier : déjà pendant le tournage de Glee, il se murmurait que Lea Michele était une vraie diva sur le tournage, ce qui aurait causé des tensions avec plusieurs actrices dont Naya Rivera (Santana) notamment. Une facette qui se confirme de jours en jours, depuis les accusations de racismes de Samantha Ware. Un figurant a récemment fait des révélations sur l'attitude hautaine et irrespectueuse qu'aurait eu l'interprète de Rachel Berry sur le tournage de la série musicale.

Des tensions instantanées

Après son tweet, Samantha Ware a décidé de se confier auprès de Variety sur l'attitude de Lea Michele. Celle qui jouait Jane dans la saison 6 de Glee a expliqué que les tensions entre elle et la star de la série ont vite été évidentes "J'ai su dès le premier jour quand je me suis présentée. Ce n'était pas graduel. Dès qu'elle a décidé qu'elle ne m'aimait pas, c'était très évident. C'est après ma toute première performance que ça a commencé, les silences, les regards, les commentaires, cette attitude passive-agressive. Ça n'a fait que grandir" raconte-t-elle.

Samantha Ware est aussi revenue sur son tweet où elle écrivait que Lea Michele aurait menacé de "ch*er dans sa perruque". Une confrontation qui aurait eu lieu après le tournage d'une scène. "Ça l'a gênée car j'avais rigolé et c'est là qu'elle a dit ça. Certains ont ri d'autres ont été surpris. C'était terriblement gênant. Elle voulait m'embarrasser" déclare l'actrice.

"Elle a menacé de me faire virer"

Des exemples de confrontations, Samantha Ware en a plusieurs à raconter. Comme la fois où Lea Michele aurait menacé de la faire virer de la série. "Dans une scène, je m'amusais alors que la caméra n'était pas sur moi et elle trouvait ça irrespectueux. Elle a attendu que la scène soit terminée, elle s'est arrêtée et m'a fait un geste pour que je vienne la voir, comme une mère fait à son enfant" s'est souvenue l'interprète de Jane. Quand elle a refusé, Lea Michele se serait emportée. "Elle a dit qu'elle allait appeler Ryan Murphy et me faire virer (...) Elle disait qu'elle était la reine. Et vous savez, je comprenais ça et j'étais prête à lui dire : 'C'est ta série. Je ne suis pas là pour te manquer de respect'. Mais à ce moment là, on avait passé le stade du respect et elle abusait de son pouvoir" ajout-t-elle.

Samantha Ware a expliqué au site du magazine n'avoir jamais officiellement évoqué auprès des producteurs de Glee l'attitude de Lea Michele, même si tout le monde était au courant. Elle n'était d'ailleurs pas la seule concernée selon elle. "C'était tellement commun que mon cas n'était pas très important. Je me souviens, la première fois que j'en ai parlé, personne n'a rien fait. Ils ont juste haussé l'épaule en disant 'Elle est comme ça'. Personne n'essayait de l'arrêter ce qui est un problème car cet environnement ne faisait que perpétuer cette forme d'abus" explique la star. Suite à son tweet, Lea Michele a contacté Samantha Ware via son agent et lui a envoyé une lettre d'excuse, précise Variety.