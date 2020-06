Lea Michele hautaine sur le tournage de Glee : des membres de l'équipe balancent

Alors que le mouvement Black Lives Matter prend toujours plus d'ampleur suite à la mort de George Floyd, certains comportements de célébrités sont sortis de l'ombre et ce n'est pas joli joli. Dans un tweet, Samantha Ware, qui a joué le rôle de Jane dans la saison 6 de Glee, a accusé Lea Michele de racisme ce qui a provoqué de nombreuses réactions de la part des stars de la série. Mais l'actrice n'est pas seulement accusée de racisme : après ce tweet, plusieurs célébrités ont dénoncé son comportement. "Etait-il désagréable de travailler avec elle ? Tout à fait." a par exemple posté Heather Morris qui jouait Brittany.

Lea Michele hautaine sur le tournage

Ce week-end, ce sont plusieurs membres de l'équipe de Glee qui, anonymement mais pas que, ont témoigné sur l'attitude de Lea Michele sur le tournage de la série. Dans une interview donnée à Us Weekly, ils ont expliqué que l'actrice était une véritable diva qui refusait de parler aux figurants. "Lea passait et ignorait les figurants. J'ai vu d'autres acteurs parler aux figurants et à l'équipe mais elle faisait comme si je n'existais pas quand je lui disais bonjour. Elle ne faisait même pas attention à moi" a confié une personne de l'équipe.

Il semblerait d'ailleurs que Lea Michele n'était pas DU TOUT appréciée par les personnes travaillant sur la série. A tel point qu'à la fin du tournage, l'actrice aurait apporté des cupcakes... auxquels personne n'aurait touché. "Une des personnes de la production a demandé qui les avaient apporté et quand on lui a dit que c'était Lea, il est parti. A la fin de la journée, une personne de l'équipe m'en a donné un et m'a dit : 'Prend-le car personne ne va le manger'" s'est souvenu de son côté un figurant de la série.

"Elle m'a roté au visage"

Imia Fleur Edwards, une figurante de Glee, a, elle, confié à Us Weekly que Lea Michele lui aurait... roté au visage. "Pendant une prise, elle s'est approchée de moi et a lâché ce gros rot devant mon visage en passant devant moi. Elle ne s'est pas excusée et n'a même pas fait attention à moi. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux, rien. Les autres figurants et un membre de l'équipe non plus. Lui a vu et m'a dit : 'Wow, je suis désolé qu'elle ait fait ça'" a-t-elle confié.