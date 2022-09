"Si j'avais été un homme..." : Lea Michele répond à une rumeur improbable sur elle

Après avoir connu le succès avec la série Glee dans laquelle elle a incarné le personnage de Rachel de 2009 à 2015, Lea Michele a connu un passage à vide particulièrement chaotique. En cause ? Dès la fin du tournage, de nombreuses langues se sont déliées et ses anciens partenaires n'ont pas hésité à accuser l'actrice d'avoir été une diva en coulisses et d'avoir eu un comportement raciste.

Des accusations pour lesquelles Lea Michele s'est plusieurs fois excusée ou justifiée ces dernières années, et qui ont logiquement heurté son image. Ainsi, il n'est pas rare de voir la comédienne être désormais critiquée sur les réseaux sociaux et se retrouver au centre de moqueries et rumeurs improbables.

Léa Michele illettrée ? Elle répond à la rumeur

Parmi celles-ci ? Il est notamment dit qu'elle serait illettrée, ce qui expliquerait pourquoi elle était contre les changements de textes de dernière minute sur Glee. Alors, info ou intox ? Après des années à se taire, Lea Michele - qui sera bientôt sur scène à Broadway dans la cultissime pièce Funny Girl, a profité d'une interview accordée au New York Times pour mettre les choses au clair.

"Je me suis rendue sur le tournage de Glee tous les jours. Et tous les jours, je connaissais mes répliques", a-t-elle dans un premier temps assuré. Puis, à la fois blasée et blessée, la jeune maman a déploré à quel point il était facile pour ses détracteurs de raconter n'importe quoi : "Malgré ça, j'ai vu une rumeur en ligne qui disait que je ne saurais pas lire ou écrire ? C'est triste. Vraiment."

Elle l'a ensuite ajouté, même si elle ne cache pas ne pas avoir toujours été facile à vivre par le passé, "Je travaille très dur. Je ne laisse aucune place à l'erreur. Ce niveau de perfectionnisme, ou cette pression du perfectionnisme, m'a laissé beaucoup d'angles morts", son chemin aurait pu être différent si elle avait été quelqu'un d'autre. "Souvent, je me dis que si j'avais été un homme, beaucoup de ces situations/méchancetés n'existeraient même pas", a-t-elle soufflé.

Le message est passé.