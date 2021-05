Naya Rivera : son ex-mari Ryan Dorsey lui rend hommage pour la fête des mères

Ryan Dorsey s'est exprimé plusieurs fois depuis la mort de Naya Rivera

Depuis la mort soudaine de Naya Rivera, son ex Ryan Dorsey est dévasté. Il a même porté plainte contre le comté où elle s'est noyée. Et il avait rendu plusieurs hommages bouleversants à Naya, que ce soit un hommage touchant quelques jours après la noyade ou encore un hommage avec les stars de Glee.

Son tout premier message sur Instagram, après avoir appris le décès de l'actrice, avait été particulièrement poignant. "C'est tellement injuste... il n'y a pas assez de mots pour exprimer le vide laissé dans le coeur de chacun. Je ne peux pas croire que c'est la vie maintenant. Je ne sais pas si je le croirai un jour. Tu étais juste là... On était juste derrière à nager avec Josey le jour d'avant. La vie n'est pas juste. Je ne sais pas quoi dire... Je suis reconnaissant pour notre temps et notre voyage qui nous a réunis et nous a donné le plus doux et le plus gentil petit garçon intelligent que nous pouvions espérer" avait-il confié, "la vie est faite de bons et de mauvais moments, mais avec Josey, les mauvais moments semblent moindres, car une partie de toi sera toujours avec nous. Il n'oubliera jamais d'où il vient. Tu nous manques. Nous t'aimerons toujours. Je t'aime".