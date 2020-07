Mort de Naya Rivera, son ex-mari dévasté : "Ryan ne peut pas imaginer élever Josey sans Naya"

Six jours après sa disparition, le corps sans vie de Naya Rivera était retrouvé dans le lac Piru (Californie) le 13 juillet dernier. L'interprète de Santana Lopez dans Glee se serait accidentellement noyée lors d'une sortie en bateau avec son fils, Josey, âgé de 4 ans, qu'elle aurait sauvé juste avant de "disparaître sous la surface de l'eau". Depuis la mort de l'actrice, les hommages se sont multipliés de la part des internautes, mais aussi du cast de Glee. Parmi eux, Grant Gustin (qui a joué Sebastian Smythe) ou encore son amie Heather Morris (Brittany) qui lui a rendu un hommage déchirant. Même Lea Michele, qui ne s'entendait pas avec son ancienne co-star, partageait une photo.

Ryan Dorsey, ex-mari de Naya Rivera, serait dévasté par sa mort

S'il n'a pas encore réagi publiquement, Ryan Dorsey, l'ex-mari de Naya Rivera et qui est également le père de son enfant, serait complètement dévasté. C'est ce qu'a confié une source proche de l'acteur au magazine People : "Ryan a à peine dormi. C'est juste un cauchemar. Même s'il n'était plus avec Naya, c'est la maman de Josey et il a besoin de sa maman. Ryan ne peut pas imaginer élever Josey sans Naya. C'est la situation la plus dévastatrice". Marié le 19 juillet 2014 à Cabo San Lucas au Mexique, le couple accueillait son premier enfant en septembre 2015. Après une première demande de divorce en 2016, le couple a essayé de se donner une seconde chance pour son fils Josey Hollis. Mais fin 2017, l'actrice redemandait le divorce. Malgré des accusations de violences conjugales, les deux ex restaient en bons termes pour leur fils, dont ils se partageaient la garde.