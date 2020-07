Mort de Naya Rivera : Heather Morris lui rend un émouvant hommage

C'est une conclusion tragique. Le mercredi 8 juillet dernier, Naya Rivera était portée disparue et présumée morte après une sortie en bateau avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Le petit garçon a été retrouvé seul sur le bateau que sa maman avait loué sur le lac Piru, en Californie, et a expliqué à la police que l'actrice connue pour son rôle de Santana Lopez dans Glee avait disparu sous la surface. Comme l'a ensuite confié le shérif du comté, Naya Rivera aurait fait remonter son fils à bord en voyant l'eau agitée alors qu'ils se baignaient. Six jours plus tard, le 13 juillet, un corps était retrouvé et il s'agissait bien de celui de Naya Rivera. L'actrice de 33 ans est morte suite à une noyade accidentelle, a confirmé le médecin légiste. Un décès qui a ému les fans de Glee mais pas seulement. De nombreuses célébrités, dont les acteurs de la série musicale, lui ont rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

"Je sais que tu es toujours avec moi"

Restée silencieuse jusqu'à présent (elle avait indiqué sur Instagram vouloir prendre du temps pour elle et pour sa famille), Heather Morris a rendu un bel hommage à son ex-partenaire et amie avec un post Instagram. L'interprète de Brittany y évoque leur amitié, toujours aussi forte malgré les années écoulées depuis la fin de Glee. "Tu m'envoyais cinq douzaines de vidéos sur Snapchat quand toi et Josey vous réveilliez le matin et je m'en veux de ne pas les avoir enregistrées. Tu partageais tout le temps des recettes et j'admirais ton amour de la nourriture. Nous nous étions promis de passer chaque Pâques ensemble, même si la Covid nous a volé le dernier. Tu es et tu seras toujours la personne la plus forte et la plus résiliente que je connais et je te promets de garder cela avec moi alors que je continue de vivre ma vie." écrit la star qui ajoute aussi : "Tu me donnais constamment des leçons sur le deuil, la beauté, l'élégance et comment s'en foutre de tout (tout en étant respectueux). Et pourtant, la leçon la plus importante que j'ai apprise de toi, c'est d'être une amie gentille et constante. Tu étais la première à prendre de nouvelles, la première à poser des question, la première à écouter. Tu chérissais notre amitié et je n'ai jamais pris ça pour acquis".

Afin de rendre hommage à Naya Rivera, Heather Morris a posté sur Instagram une série de photo de Josey, le fils de Naya Rivera, en compagnie de ses deux enfants, Elijah et Owen. "Nous ne prenions jamais de photos ensemble car nous détestions en prendre... (...) J'ai d'innombrables photos de nos bébés en train de jouer car nous partagions ce genre de fierté et de joie. Donc je montre au monde des photos de nos petits pitres pour toi, parce que je sais que c'est plus important que tout et qu'ils me rappellent toi et moi. Je te parle tous les jours car je sais que tu es toujours avec moi et même si je suis triste de ne pas avoir plus de temps avec toi, je chéris chaque moment que nous avons eu et je les garde dans mon coeur" écrit aussi Heather Morris dans son post.