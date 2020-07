Mort de Naya Rivera : le nouvel hommage touchant de son ex, Ryan Dorsey

La mort de Naya Rivera est encore dans toutes les têtes. Disparue le 8 juillet, après une sortie en bateau avec son fils Josey sur le lac Piru en Californie, l'ex-actrice de Glee a été retrouvée sans vie le 13 juillet : elle s'est accidentellement noyée en voulant sauver son petit garçon de 4 ans. C'est d'ailleurs lui qui a confirmé aux enquêteurs que sa maman n'est jamais remontée à la surface. Depuis cette terrible nouvelle, les hommages se multiplient sur la Toile.

"C'est tellement injuste"

Après les fans, les acteurs de Glee, comme Heather Morris, Chris Colfer, et Amber Riley, la mère de Cory Monteith et les proches de Naya Rivera, Ryan Dorsey a à son tour posté un hommage poignant pour la mère de son fils décédée : "C'est tellement injuste... il n'y a pas de mot pour exprimer le trou laissé dans les coeurs de tout le monde. Je n'arrive pas à croire que c'est la vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à y croire un jour. Tu étais là... Nous étions dans le jardin la veille, en train de nager avec Josey. La vie est injuste."

Le père de Josey poursuit : "Je suis reconnaissant pour les instants que nous avons partagés et le chemin que nous avons emprunté ensemble et qui nous a donné le petit garçon le plus intelligent, doux et gentil qu'on puisse espérer. Je me souviens que parfois tu t'énervais contre moi : 'Ryan, tu peux arrêter avec Snapchat ! haha'. Je suis content de ne pas t'avoir écoutée, parce que j'ai des centaines et probablement des milliers de photos et de vidéos que Josey aura pour toujours et il saura que sa maman l'aimait plus que la vie et à quel point nous nous sommes amusés ensemble pendant qu'il grandissait."