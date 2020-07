Mort de Naya Rivera : Heather Morris lui rend hommage en dansant sur l'un de ses titres

10 jours après que le corps de Naya Rivera a été retrouvé sans vie dans le lac Piru (Californie), certains ont encore du mal à réaliser que l'actrice de Glee est morte. C'est notamment le cas de son ex-fiancé, Big Sean, du père de son fils Josey, Ryan Dorsey, dévasté, ou encore des acteurs de Glee. Les hommages continuent. Après celui, bouleversant de Chris Colfer (Kurt Hummel) dans Variety, Heather Morris, l'interprète de Brittany Pierce, a rendu un hommage particulier à celle dont elle était très proche. Elle a décidé de danser sur le titre de Naya Rivera Radio Silence, sur son EP "My Heart", sorti en 2019.

Le nouvel hommage de Heather Morris à Naya Rivera... en dansant

"Je veux partager quelque chose de très personnel avec vous tous...", écrit-elle. "Le deuil se vit de façon différente selon les gens... mais une chose est sûre : il est difficile de ressentir de la joie ou de s'occuper quand on est en deuil, sans penser qu'on n'honore pas cette personne ou qu'on l'oublie... @hubbell_woodshop m'a rappelé qu'honorer quelqu'un signifie aussi que vous profitez de votre vie POUR lui... Ces dernières semaines, j'ai réussi à atteindre 1 million de followers et au début, j'éprouvais du ressentiment, parce que je les ai gagnés à la suite d'une tragédie, mais après avoir soufflé un peu, j'ai compris que vous m'avez tous entourée d'amour et de soutien. Maintenant, je vous vois juste, vous, les anges, enrouler vos ailes autour de moi. Je fête donc ce million aujourd'hui, en hommage à @nayarivera avec sa musique et sa voix, qui sera toujours ma préférée."