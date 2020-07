Mort de Naya Rivera : son ex-fiancé Big Sean lui rend hommage, "Tu es une héroïne"

Le 8 juillet dernier, on apprenait la disparition de Naya Rivera. L'actrice de 33 ans a loué un bateau sur le lac Piru en Californie avec son fils Josey âgé de 4 ans. Quelques heures plus tard, le petit garçon était retrouvé seul à bord. Il a expliqué aux autorités que sa maman l'a fait remonter sur le bateau alors qu'ils se baignaient dans une eau agitée. Six jours plus tard, le 13 juillet - date de la mort d'un autre star de Glee, Cory Monteith - le corps de l'actrice était retrouvé et identifié par la police. Les acteurs de Glee lui ont rendu hommage et Heather Morris qui incarnait Brittany, la compagne de Santana, dans Glee a posté un message émouvant sur Instagram. Au tour cette fois de l'un de ses ex.

"Je suis en deuil et choqué"

C'est sur son compte Instagram que Big Sean a rendu hommage à Naya Rivera ce vendredi 17 juillet. Le rappeur a posté plusieurs photos de la star tragiquement décédée à 33 ans, ainsi qu'un long message. "Merci de nous avoir bénie avec tout ton talent et ta présence. Tu es une héroïne. Pas seulement parce que tu as sauvé ton fils mais aussi pour toutes les barrières que tu as fait tomber pour tellement de personnes pour les aider à se sentir mieux dans leur peau et à être fiers quand ils ne pouvaient pas s'en sortir seuls." écrit la star.

Dans la suite de son message, Big Sean avoue également avoir été profondément choqué par l'annonce du décès de Naya Rivera. "J'apprécie et je chérie tout ce qui est arrivé entre nous, cela m'a rendu plus sage et meilleur. Je suis en deuil et choqué, je n'arrive pas à croire que c'est réel. Je prie pour toi et pour ta famille et je sais que tu les surveilles et les protèges de là haut. Repose en paix Naya" conclut le rappeur.

Après avoir vécu une relation avec Mark Salling (Puck dans Glee, décédé en 2018 après avoir mis fin à ses jours) entre 2008 et 2010, Naya Rivera a commencé à fréquenter Big Sean en avril 2013. Les deux stars avaient annoncé leurs fiançailles en octobre 2013 avant de rompre en avril 2014. C'est suite à leur rupture que l'actrice avait rencontré Ryan Dorsey avec qui elle s'est mariée en juillet 2014. Leur fils Josey est né en 2015 et les deux acteurs ont divorcé en 2018.