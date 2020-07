Mort de Naya Rivera : le bel hommage de la mère de Cory Monteith

Ann McGregor écrit ensuite : "Naya, Cory t'aimait tellement. Il chérissait votre amitié beaucoup plus que tu ne pouvais l'imaginer. Tu lui as donné de la force quand il en avait le plus besoin. Cory t'adorait. Il était impressionné par ton incroyable talent et par la façon dont tu donnais tout à chaque prestation. Tu as dit un jour à Cory qu'il était comme un membre de ta famille. Tu feras toujours partie de la nôtre. Nous te porterons dans notre coeur pour toujours. Tu nous manques. Vous êtes des amis réunis pour l'éternité."