Naya Rivera : Ryan Dorsey en couple avec la soeur de son ex-femme ? Il répond à son tour

Non, Ryan Dorsey ne s'est pas mis en couple avec la soeur de son ex-femme Naya Rivera après sa mort dans le lac Piru en Californie. En revanche, Nickayla Rivera et l'acteur ont bel et bien emménagé ensemble, mais seulement pour s'occuper de l'éducation du petit Josey. Si cette décision aurait été validée par les parents de Naya Rivera, les fans, eux, trouvent cette situation étrange et encore plus depuis que Ryan Dorsey et Nickayla Rivera ont été photographiés main dans la main.

"Josey m'a demandé si Titi pouvait vivre avec nous"

Ces photos peuvent, en effet, semer le doute, mais la petite soeur de l'ex-star de Glee et le père de Josey habitent seulement ensemble pour le bien-être de Josey : "Josey m'a demandé si Titi pouvait vivre avec nous : 'Je veux que Titi vive avec nous pour toujours', parce qu'elle est maintenant la chose la plus proche d'une maman. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pouvez obtenir en tant que parent célibataire pour essayer de bâtir votre carrière et de gérer cette catastrophe avec votre enfant", explique Ryan Dorsey dans une vidéo postée sur Instagram.

Il ajoute : "Certaines personnes ont beaucoup de choses à dire sur la tragédie que traverse notre famille. 99% sont des étrangers qui ne savent pas que cette famille traverse. Ils se permettent de juger et d'écrire d'horribles commentaires ou même d'envoyer des menaces (...) C'est une situation temporaire. Après tout ce qu'il a dû traverser, comment peux-tu lui refuser ça ? A cause de quoi ? De ce que certains étrangers pourraient penser ou dire."