Naya Rivera : sa soeur en couple avec l'ex-mari de l'actrice ? Elle répond aux rumeurs

C'est LA rumeur qui a choqué beaucoup d'internautes : Nickayla Rivera, la soeur de Naya Rivera, a emménagé avec Ryan Dorsey, l'ex-mari de la star de Glee. Non seulement celui qui partageait la vie de l'actrice vit désormais dans la même maison avec son fils Josey Hollis Dorsey et son ancienne belle-soeur, mais en plus ils se sont beaucoup rapprochés, sortant main dans la main. Du coup, la rumeur de couple n'a pas tardé à arriver. La principale intéressée a répondu à la rumeur d'idylle glauque.

Et pour Nickayla Rivera, sa relation avec Ryan Dorsey n'a rien d'amoureuse, c'est juste que la mort de Naya Rivera (qui s'était noyée en juillet 2020 dans le lac Piru en Californie) est une épreuve très difficile pour eux deux. Le deuil les a donc rapprochés, mais pas au point de se mettre ensemble. "En ces temps difficiles, sans doute les plus sombres de ma vie, la seule chose qui est importante à mes yeux, c'est ma famille et mes amis. C'est de m'en sortir pour mon neveu, même si je n'y arrive pas pour moi-même" a-t-elle ainsi confié dans sa story Instagram, "Alors je me fiche complètement de la manière dont ça peut être interprété".