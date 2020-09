Naya Rivera : très proches, son ex-mari et sa petite soeur emménagent ensemble

Ryan Dorsey et Nickayla Rivera vont élever le fils de Naya Rivera ensemble

En juillet 2020, Naya Rivera est morte noyée dans le lac Piru en Californie (Etats-Unis), le temps d'une escapade en bateau avec son fils Josey Hollis Dorsey. Désormais, son enfant qui a fêté ses 5 ans le 17 septembre 2020 va être élevé par son ancien chéri, Ryan Dorsey, père du petit garçon. Mais pas seulement. Le fiston de la star disparue sera aussi élevé par Nickayla Rivera, la petite soeur de l'actrice. En effet, l'ex-mari et la belle-soeur seront tous les deux pour s'occuper de l'éducation de l'enfant.

Et pour faciliter tout ça, Ryan Dorsey a donc emménagé avec Nickayla Rivera et son fils son fils Josey Hollis Dorsey. En effet, l'acteur notamment vu dans les séries The Vampires Diaries, Ray Donovan, Nashville ou encore le film Blood Father a déménagé et est parti vivre dans la même maison que son ancienne belle-soeur, en Californie. Une décision qui aurait été validée par les parents de Naya Rivera d'après le DailyMail.

Ils se montrent très proches

En plus de vivre ensemble sous le même toit pour élever le petit garçon, Ryan Dorsey et Nickayla Rivera se seraient beaucoup rapprochés. Un rapprochement peut-être dû au deuil qu'ils vivent tous les deux. Certains tabloïds se demandent même si l'ex-mari de l'actrice de Glee et sa petite soeur ne vivraient pas une relation amoureuse. "Ils avaient l'air très à l'aise ensemble et s'aident indéniablement dans cette période difficile" a même assuré une source au même média. En effet, ils ont été photographiés très proches et complices à plusieurs reprises, au point de se tenir par la main comme un couple.