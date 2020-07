Mort de Naya Rivera : le message bouleversant de sa petite soeur qui ne s'en remet pas

Un texte en légende d'une photo en noir et blanc, montrant les deux soeurs étant plus jeunes, ultra complices. "Nous étions complètement opposées, mais en même temps identiques. Le yin à mon yang" a continué d'expliquer Nickayla, se confiant ainsi un peu plus sur sa relation avec Naya Rivera. "Je ne savais pas qu'en te perdant, je trouverais autant de toi en moi" a-t-elle même avoué.

"Tu me manqueras à chaque seconde de ma vie"

Après le nouvel hommage touchant de Ryan Dorsey (son ex mari) à Naya Rivera, c'est donc Nickayla Rivera qui n'arrive toujours pas à croire qu'elle ne reverra plus sa soeur. "Je n'ai jamais connu une vie sans toi et je ne peux toujours pas l'imaginer. Mon monde est sens dessus dessous" a-t-elle confié, "Mais à travers tout ça, tout ce que nous étions, nous le sommes toujours. Je te regarderai toujours avec les mêmes yeux que lorsque j'étais jeune".

Très émue, elle a conclu son message par ces mots remplis d'amour : "Mon shmaya, je t'aimerai pour l'éternité et tu me manqueras à chaque seconde de ma vie".