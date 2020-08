Mort de Naya Rivera : Heather Morris lui rend un nouvel hommage vidéo touchant

Le 13 juillet dernier, 7 ans jour pour jour après le décès de Cory Monteith, le corps de Naya Rivera était retrouvé sans vie dans le lac Piru, en Californie. L'actrice de Glee s'est accidentellement noyée lors d'une sortie en bateau avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Un mois plus tard, sa co-star et amie Heather Morris semble toujours avoir du mal à accepter sa disparition. Celle qui interprétait Brittany S. Pierce dans Glee, le love interest de Santana Lopez, s'est confiée dans une nouvelle vidéo postée ce dimanche 9 août sur Instagram : "Je me sens vraiment lourde ces derniers temps. J'ai ressenti cela, comme si j'avais mal au coeur et besoin de me connecter avec mes fans, de me connecter avec tous ceux qui se sentaient un peu perdus et un peu confus pendant cette période".

Le nouvel hommage touchant d'Heather Morris à Naya Rivera

Elle revient sur l'importance de leurs personnages : "Je n'ai pas besoin d'expliquer l'importance que la relation entre Santana et Brittany avait pour vous tous qui regardiez, parce que la plupart d'entre vous le ressentaient comme une passerelle dans votre vie actuelle. La plupart d'entre vous pensaient que c'était une inspiration pour devenir votre meilleur moi, et je veux que vous sachiez que cela ne m'a jamais été perdu. Cela n'a jamais été perdu pour Naya".

Très émue, elle veut rassurer les fans : "J'ai ressenti un besoin vraiment profond de me connecter à vous tous en ce moment, parce que je sais à quel point notre relation était importante pour vous tous et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent très perdus et très éloignés de ce qui s'est passé, peut-être un peu confus et c'est tout à fait normal".

Elle revient sur l'importance de la relation entre Brittany Pierce et Santana Lopez dans Glee

L'actrice les remercie "d'être de tels défenseurs et de soutenir la relation entre Santana et Brittany, car sans [eux], cela n'aurait jamais existé" : "Vous avez aidé à créer quelque chose pour les scénaristes et pour Naya et moi, ce qui a eu un impact qui durera toute une vie et au-delà. Je tiens à remercier tous les fans pour votre amour et votre soutien. Et je veux que vous sachiez que nous sommes tous ici avec vous, que le chagrin est différent pour tout le monde, et je veux que vous soyez doux et gentils avec vous-même pendant cette période". Après avoir partagé des photos de leurs enfants ensemble, elle lui rendait hommage en se déhanchant sur son titre "Radio Silence", issu de son EP My Heart, sorti en 2019.