Dynastie : Nathalie Kelley (Cristal) dévoile les raisons de son départ de la série

Avant d'être à l'affiche de The Baker and The Beauty, la nouvelle comédie d'ABC, Nathalie Kelley a incarné la célèbre Cristal Flores dans le reboot de Dynastie lancé en 2017. Néanmoins, si le personnage existe encore à l'écran - sous sa troisième version aujourd'hui, la comédienne l'a abandonné dès la fin de la saison 1.

Nathalie Kelley pas faite pour ce rôle

Un choc pour les fans à l'époque, mais une situation inévitable. Interrogée sur son départ par TVInsider, Nathalie Kelley a en effet confessé, "J'ai signé mon contrat avant de lire un seul scénario. Et je pense que je n'étais pas prête pour le défi de jouer dans un tel soap. Je n'étais pas préparée pour ce genre. Je n'avais encore jamais expérimenté un tel truc".

De fait, ce qui est plutôt rare dans ce milieu, l'actrice n'a pas hésité à assumer ses erreurs au moment de porter ce rôle, "En tant qu'artiste, je peux dire que je n'ai jamais creusé [le personnage] comme j'aurais pu. Je me sentais limitée et coincée".

Un licenciement positif

Et forcément, cette situation n'est évidemment pas passée inaperçue aux yeux des producteurs. Ainsi, ce n'est pas Nathalie Kelley qui a décidé de partir malgré son mal-être sur les plateaux, mais ce sont eux qui ont pris la décision de la remplacer et de repartir de zéro avec ce personnage. "En tant qu'acteur, ce n'est jamais un coup de téléphone facile, ça m'a pris par surprise" a-t-elle notamment confié.

Néanmoins, la comédienne l'a aussitôt assuré, il lui est impossible d'en vouloir aux créateurs. Après avoir déclaré, "Ça m'a forcée à faire une grande introspection et à réaliser que je n'avais pas fait assez pour ce personnage", elle a dévoilé, "Je suis reconnaissante envers les producteurs d'avoir vu à l'époque ce que je n'arrivais pas à voir, que je n'étais pas faite pour ça".

Comme quoi, les coulisses de Dynastie ne sont pas aussi chaotiques que la vie des personnages.