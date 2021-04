Gossip Girl : date de sortie, casting... tout ce qu'on sait déjà sur le reboot

Cette saison 1 du reboot de Gossip Girl sera composée de 10 épisodes. Et on sait aussi que Kristen Bell reprendra son rôle de narratrice, toujours en voix off. Quant aux acteurs originaux, ils ne devraient pas y être. Mais Ed Westwick avait teasé son possible retour dans le reboot, en avouant qu'il n'avait pas été contacté mais qu'il dirait oui si c'était le cas.

Ce qui va changer dans le reboot de Gossip Girl

Même si on ne connaît pas encore exactement les intrigues des épisodes, on les stars du casting se sont rapidement confiées pour dire que le reboot sera différent de la version originale. Tavi Gevinson a expliqué à Cosmopolitan : "Une partie du plaisir de regarder l'ancienne série à l'époque était de se dire 'Oh, voilà ce que c'est que d'être un adolescent très privilégié qui peut agir en toute impunité', et de vivre par procuration à travers cela, mais avec cette série, le ressentiment de classe est une partie beaucoup plus explicite, et je suis très en phase avec".

Et le casting a aussi plus de diversité, comme l'a souligné Savannah Smith dans le même magazine. "C'est vraiment important pour une fille noire, avec des torsades dans les cheveux, de pouvoir voir quelqu'un en position de pouvoir qui lui ressemble" a-t-elle déclaré, "Et c'est également important pour les enfants des banlieues ou les enfants qui n'ont pas beaucoup d'amis noirs ou d'amis de couleur de nous voir représentés de différentes manières".