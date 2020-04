Gossip Girl : Ed Westwick (Chuck) de retour dans le reboot ? Sa photo qui affole les fans

De quoi faire rêver les fans de Gossip Girl qui voient déjà le retour de Chuck Bass dans le reboot. La série sera en effet une sorte de suite qui se déroulera plusieurs années après le final de la série originale. Il n'est donc pas impossible que certains personnages fassent leur retour pour un ou plusieurs épisodes. Ed Westwick n'a pas encore répondu à un possible retour mais on est sûrs que ça ferait plaisir à plus d'un fan du show !