Gossip Girl : Blake Lively se moque de la fin de la série avec humour

Au rayon des séries qui ont eu des fins complètement nulles, on classe facilement Gossip Girl dans le top 10. Dans le dernier épisode, on découvrait que Gossip Girl était en fait Dan (Penn Badgley). Une révélation complètement improbable, comme pas mal d'autres moments de la série d'ailleurs, la preuve avec notre top 10 des intrigues illogiques dans Gossip Girl. Et même les acteurs s'en sont rendus compte.

Blake Lively tacle la fin de Gossip Girl avec humour

Alors que Gossip Girl fera son retour en 2021 avec un reboot, Blake Lively a évoqué avec humour - mais quand même en la taclant, - la fin de la série originale. Celle qui jouait le rôle de Serena van der Woodsen a publié sur sa story un meme où l'on peut lire : "On a regardé la série en entier pour découvrir que c'était Dan". Une image à laquelle elle a répondu en publiant : "VOUS avez été surpris... Imaginez les scénaristes". Une petite phrase qui laisse entendre qu'elle non plus n'est pas fan de la révélation finale et qu'elle n'est pas logique par rapport aux six saisons de la série.