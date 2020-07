Gossip Girl : 10 fois où la série a prouvé qu'elle n'avait vraiment aucun sens

5. Lily et Rufus ont un fils caché

Dans la catégorie des intrigues qui ne servent à rien et n'ont absolument aucune conséquence sur la série et les personnages, on demande celle sur le fils de Lily (Kelly Rutherford) et Rufus (Matthew Settle). Dans la saison 2, on apprend que Lily et Rufus ont eu un enfant qu'elle a fait adopter. Alors qu'ils le croient mort, Scott (Chris Riggi) décide de se rapprocher de Vanessa avant que la vérité n'éclate. Lily et Rufus apprennent son identité dans l'épisode 5 de la saison 3 et la famille est réunie à temps pour leur mariage. La suite ? Il n'y en a pas ! Cet épisode marque la dernière apparition de Scott à l'écran. On vous avait dit que ça ne servait à rien...

6. Personne ne va à la fac et ce n'est pas un problème

Dans les séries américaines, les personnages ont franchement tendance à ne jamais aller en cours puis à avoir leur diplôme facilement. C'est aussi le cas dans Gossip Girl. Après l'école privée, Blair (Leighton Meester), Dan et les autres sont censés être à l'université dans la saison 4. Sauf qu'au bout de quelques épisodes, plus personne ne va en cours. On aurait bien aimé faire pareil mais, nous, on aurait pas été diplômés.

7. Chuck devient l'homme parfait alors qu'en vrai, il craint vraiment

Notre petit coeur bat pour le couple Blair/Chuck dans Gossip Girl. Mais franchement, Chuck n'a rien de l'homme parfait, loin de là. Faut-il rappeler qu'il a failli violer Jenny dans le premier épisode et a agressé Serena ? Le pire, c'est que Chuck a aussi fait des coups horribles à Blair comme la vendre à son oncle contre un hôtel ou bien avoir été violent avec elle. Ouais, pour le terme "prince charmant" il faudra repasser...