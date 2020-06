Les Frères Scott : 8 moments ridicules que vous avez (peut-être) oubliés

1. La raison du mariage de Nathan et Haley

On adore Naley dans Les Frères Scott mais, franchement, la raison de leur mariage a de quoi faire grincer des dents. Au départ, c'est pour énerver Lucas (Chad Michael Murray) que Nathan (James Lafferty) se rapproche d'Haley (Bethany Joy Lenz). Finalement, il tombe sous son charme mais leur relation est mise à mal d'abord à cause de tensions - vite réglées - avec Lucas mais aussi à cause... du sexe. Eh oui, Haley veut attendre le mariage mais Nathan lui met un peu la pression. Après avoir retrouvé du porno sur le PC de son chéri, Haley rompt avec Nathan qui finit par s'excuser lors de la célèbre scène sous la pluie. Il lui dit qu'il est prêt à attendre de se marier pour faire l'amour... alors du coup, ils se marient dans le final de la saison 1. Au-delà du fait qu'ils avaient seulement 16 ans (ce qui est déjà assez ridicule en soit), le fait qu'ils se marient juste pour avoir des relations sexuelles est quand même assez problématique.

2. Trop de stars à Tree Hill

Tree Hill est une petite ville de Caroline du Nord mais, parfois, on a l'impression que c'est Saint-Tropez. Et pour cause, de très nombreuses stars sont venues en ville au fil des saisons pour jouer au Tric, le club de Peyton (Hilarie Burton), qui semble avoir vu plus de célébrités y chanter que le Stade de France. Parmi ceux qui ont fait une apparition dans la série, on peut citer Fall Out Boys, Kevin Federline, Nick Lachey, Kid Cudi et même Sheryl Crow.

3. Peyton sort avec Pete Wentz

Et quand on parle des stars qui sont venues dans la série, on ne peut pas oublier le passage de Pete Wentz avec son groupe Fall Out Boy... et sa relation avec Peyton. Eh oui, le chanteur sort avec l'adolescente dans la saison 3 après que le groupe est venu chanter au Tric. Une relation chelou qui dure quelques épisodes (Pete Wentz apparaît dans trois épisodes en tout) et qui se termine à cause de la distance.