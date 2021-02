Gossip Girl : Ed Westwick prêt à revenir dans le reboot ? Sa réponse

La mode est toujours au recyclage dans le monde des séries. Alors que les actrices de Sex and the City reprendront leurs rôles pour une saison exceptionnelle, beaucoup attendent aussi le reboot de Gossip Girl dont les personnages ont été présentés. L'action de la série se déroulera plusieurs années après la fin de la série originale. Les créateurs Josh Safran et Stephanie Savage ont laissé la porte ouverte pour un possible retour des acteurs même si tous ne sont pas hyper chauds.

Ed Westwick pourrait-il revenir dans Gossip Girl ?

Plus très présent dans les médias depuis les accusations de viol à son encontre (les charges ont été abandonnées fautes de preuves), Ed Westwick pourrait-il reprendre son rôle de Chuck Bass dans le reboot de Gossip Girl ? L'acteur a évoqué cette possibilité dans une interview donnée à Access Hollywood récemment. "Je pense que ce serait une idée vraiment cool" a-t-il expliqué. Mais avant de vous enflammer, sachez qu'il ne s'agit que d'une possibilité : "On ne m'a pas vraiment approché pour ça" a aussi confié l'acteur, ajoutant : "C'est vraiment une série indépendante et je leur souhaite le meilleur. Je suis très excité de voir ce qu'ils vont faire. Je suis en contact avec les créateurs et je leur souhaite le meilleur". Et si l'équipe du reboot le contactait pour revenir, que répondrait l'acteur ? "Il ne faut jamais dire jamais mais actuellement, il n'y a rien à dire à ce sujet" a-t-il assuré.

Ed Westwick n'est pas le seul à ne pas fermer la porte à un retour dans Gossip Girl. Chace Crawford (Nate) a expliqué qu'il est ouvert à un cameo. Quant à Penn Badgley alias Dan Humphrey ? L'acteur actuellement au casting de You a déclaré : "Ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra de comment et pourquoi il est là". Bref, il n'est pas contre mais ne veut pas que ce retour soit inutile.