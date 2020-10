After - Chapitres 3 et 4 : 5 acteurs quittent le casting, découvrez leurs remplaçants

Qui sont les nouveaux acteurs d'After -Chapitre 3 et After -Chapitre 4 ? Voilà la liste des noms : Landon sera incarné par Chance Perdomo (Ambrose dans Les Nouvelles aventures de Sabrina), Christian Vance sera joué par Stephen Moyer (Bill Compton dans True Blood), Carol sera interprétée par Mira Sorvino (Jeanne Crandall dans la série Hollywood), Kimberly sera personnifiée par Arielle Kebbel (Gia Matteo dans 50 nuances plus sombres et dans 50 nuances plus claires) et Robert sera incarné par Carter Jenkins (Rainer Devon dans Famous In Love)

En clair, Chance Perdomo remplace Shane Paul McGhie, Stephen Moyer remplace Charlie Weber, Mira Sorvino remplace Selma Blair, Arielle Kebbel remplace Candice King et Carter Jenkins est nouveau au casting pour jouer Robert.

La production s'explique sur ces changements

Mais pourquoi avoir modifié le casting des films basés sur les livres d'Anna Todd ? La production a donné quelques explications sur Instagram : "Il était important pour nous de finir de raconter l'histoire de Tessa et Hardin en temps voulu, et étant donné le défi posé par la pandémie de Covid-19, nous avons dû faire des choix difficiles. En fin de compte, ces choix ont tous servi à protéger les acteurs et l'équipe et à faire de notre mieux pour vous offrir, à vous les Afternators, les meilleurs fans du monde, les meilleurs films possibles".

"Nous avons choisi de tourner en Europe de l'Est, parce que les chiffres de Covid-19 sont bien plus bas que là où nous avons tourné les films 1 et 2, ce qui protège nos acteurs" a continué d'indiquer la production, "Nous tournons également les films l'un et l'autre en même temps, ce qui signifie que certains des acteurs originaux n'étaient pas disponibles pour revenir pour diverses raisons, qu'il s'agisse des agendas ou d'autres engagements". A cause de la pandémie, la suite des films de la saga a été tourné en Europe de l'Est. Mais certains acteurs ne pouvant pas se déplacer à cause de diverses raisons, ils ont dû être remplacés.