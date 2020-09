After - chapitre 3 et 4 : Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford annoncent deux suites à la saga

Là où le film After - Chapitre 2 est actuellement disponible au cinéma dans certains pays européens comme le Royaume-Uni, l'Italie ou le Portugal, d'autres doivent malheureusement prendre leur mal en patience pour espérer le découvrir enfin, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a bouleversé toutes les programmations. C'est notamment le cas de la France, mais aussi des USA, qui se contentent aujourd'hui d'extraits inédits pour patienter.

After va avoir le droit à deux suites

Aussi, afin de calmer la frustration de nombreux fans à travers le monde, la production de la franchise a décidé d'officialiser une très bonne nouvelle. Sur le compte Twitter officiel de la saga, Hero Fiennes-Tiffin (Hardin Scott) et Josephine Langford (Tessa Young) ont tout simplement révélé que l'histoire n'était pas près de prendre fin sur nos écrans.

Après avoir remercié les fans pour leur soutien, "On adore toutes vos réactions envers notre deuxième film, ça signifie tellement pour nous. On n'en serait pas là sans vous", le duo a confirmé les rumeurs du moment : il y aura bien un After 3 et un After 4 dans les années à venir. "Il y a énormément de personnes qui travaillent très dur en coulisses, et on peu enfin vous annoncer officiellement que le troisième et le quatrième film vont entrer en production."

On ne sait pas encore si ces deux suites seront tournés simultanément ou l'une après l'autre, mais les deux stars de la saga semblent particulièrement heureuses de poursuivre l'aventure, "Ça fait tellement de bien de pouvoir le dire à tout le monde. C'est tellement excitant."

Ce qui serait encore plus excitant désormais, ça serait de pouvoir ENFIN découvrir le Chapitre 2. Allez, on y croit !