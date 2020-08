After : un 3e et 4e film en préparation ? Anna Todd répond

Y aura-t-il un After 3 et un After 4 au cinéma ?

La fanfiction sur Harry Styles a fait du chemin. Après l'énorme succès des livres new romance écrits par Anna Todd, ses deux premiers volets de la saga ont été adaptés au cinéma avec After - Chapitre 1 et After - Chapitre 2 alias After We Collided. Ce dernier sortira le 2 octobre 2020 aux États-Unis. Mais la franchise ayant deux autres tomes, y aura-t-il un After - Chapitre 3 et un After - Chapitre 4 sur grand écran ?

Dans une interview avec ET Canada, Anna Todd avait avoué que Hero Fiennes-Tiffin alias Hardin "ne comprenait pas complètement" Hardin. Et lors de ce même entretien en vidéo, l'auteure s'est confiée sur les possibles suites dans les salles obscures. "J'aimerais vous dire oui" pour les adaptations d'After 3 et After 4, mais "pour le moment je ne sais pas ce qui est prévu. Bien sûr nous aimerions tous faire le 3 et le 4 donc on verra".

Anna Todd confie avoir été plus impliquée sur ce 2ème film

La romancière a aussi indiqué avoir pu être plus impliquée sur le tournage d'After We Collided que sur le premier film : "J'ai beaucoup plus de pouvoir et de contrôle sur la partie créative", alors que "sur le premier", "personne n'avait vraiment quelque chose à faire de ce que je disais". "Mais sur celui-ci, ce que je dis compte" a-t-elle expliqué, parce que "j'ai fait mes preuves sur le premier en tant que productrice créative", "j'ai appris beaucoup de choses".