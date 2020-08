After : Anna Todd avoue que Hero Fiennes-Tiffin "ne comprenait pas complètement" Hardin

"Hero Fiennes-Tiffin a mieux compris le personnage de Hardin"

C'est le 2 octobre 2020 qu'After - Chapitre 2 (ou After We Collided) sort au cinéma aux Etats-Unis : la date française n'a pas encore été dévoilée. En attendant d'en savoir plus, la promo du film, adapté de la saga littéraire After, commence en douceur : Anna Todd a par exemple accordé une interview à ET Canada. Une interview au cours de laquelle elle s'est notamment confié sur son implication dans After - Chapitre 2, le casting de Dylan Sprouse pour jouer Trevor ou encore l'évolution assez flagrante de Hero Fiennes-Tiffin.

Selon l'auteure, on devrait découvrir un Hardin encore mieux que dans le premier film : "Chaque personnage est différent. Dans le deuxième film, Hero a mieux compris son personnage. C'était agréable de le regarder être réellement Hardin. Dans le premier film, il était là, mais il ne comprenait pas complètement le personnage parce que vous avez que ce qu'il y a écrit sur le scénario. C'était vraiment cool de le voir incarner Hardin."

"Elle a toujours été parfaite pour jouer Tessa"

Anna Todd a ensuite parlé de l'évolution de Josephine Langford (Tessa) entre After - Chapitre 1 et After - Chapitre 2, dont la bande-annonce a été dévoilée : "Depuis le premier jour, elle a toujours été parfaite pour jouer Tessa. C'était très cool de voir son évolution avec le personnage. Elle est toujours au top quand elle est Tessa." Dylan Sprouse sera-t-il lui aussi au top ? Les fans donneront sans aucun doute leur avis sur le film à sa sortie.