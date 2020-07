After - Chapitre 2 : jalousie, sexe, trahison... la bande-annonce dévoilée

After - Chapitre 2, une suite avec plus de sexe

Après un premier film décevant, notamment à cause du manque de scènes intimes comparé au livre d'Anna Todd, After- Chapitre 2 (ou After We Collided) s'annonce beaucoup plus sensuel et hot ! La suite nous promet plus d'érotisme comme on peut le voir dans la bande-annonce. Le deuxième volet de la saga littéraire à succès sera aussi plus compliqué et mouvementé pour Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) et Tessa (Josephine Langford) : ils vont devoir tenter d'oublier le passé, mais un élément perturbateur viendra leur mettre des bâtons dans les roues.

Quel est-il ? Trevor (Dylan Sprouse), le collègue de Tessa chez Vance Publishing. L'étudiante va fortement se rapprocher de lui, ce qui fera ressortir les anciens démons de son petit ami : "cette histoire entre Hardin et toi, ça va mal finir", balance Trevor. Alors, l'amour triomphe-t-il toujours ? Pour le découvrir, il faut patienter un peu car aucune date de sortie en France n'a été annoncée. Par contre, After - Chapitre 2 est annoncé pour le 2 octobre 2020 aux Etats-Unis !

Trevor VS Hardin

En bref, Hardin et Tessa vont tous les deux jouer à un jeu dangereux dans After We Collided. Il faut dire que Trevor sera un rival de taille pour le bad boy tatoué : "Il est tout ce qu'Hardin n'est pas. Il est focus sur son travail, très mobile, intelligent, sarcastique et vif d'esprit. Il représente un love interest sans danger pour le personnage principal, Tessa (...) il est l'ennemi juré parfait pour Hardin, presque involontairement, parce qu'il n'a aucun des problèmes que rencontre Hardin", a confié Dylan Sprouse à Cosmopolitan.