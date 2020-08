After - Chapitre 2 : découvrez un nouvel extrait avec Tessa et Landon

Landon continue de lire l'horoscope en disant à Tessa : "Tu es une personne fière et idéaliste". "Comme Staline" ajoute-elle avec humour. "Tu es plus émotive qu'il n'y paraît" déclare-t-il aussi en poursuivant sa lecture, ce qui fait changer de tête Tessa, qui a effectivement du mal à cacher ses sentiments et qui a souffert.

Dans After - Chapitre 2, Tessa bloque Hardin

Dans la suite de ce nouvel extrait vidéo, Landon indique à Tessa, toujours selon l'horoscope, qu'elle a besoin d'une "relation romantique avec un partenaire mature". Il s'arrête alors, avouant que "mature ne définit pas vraiment..." qui, Hardin ? Avant qu'il ai eu le temps de dire son nom, Tessa répond "non". "Il est parti à Londres. Tu as eu de ses nouvelles ?" tente alors de savoir son meilleur ami. Mais l'ado révèle qu'elle a bloqué Hardin de ses contacts pour ne pas qu'il l'appelle ou lui envoie des messages : "Non je n'en ai pas eu parce que je l'ai bloqué".

Dans After -Chapitre 2, Tessa Young alias Josephine Langford et Hardin Scott alias Hero Fiennes-Tiffin devraient donc avoir d'autres problèmes. Et l'arrivée de Trevor (Dylan Sprouse) ne sera pas pour arranger les choses...