After - Chapitre 2 : Dylan Sprouse en Trevor, Anna Todd raconte pourquoi il a été choisi

Après quelques problèmes dans After - Chapitre 1, Tessa (Josephine Langford) et Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) vont affronter un nouvel obstacle dans After - Chapitre 2 : l'arrivée du dangereux Trevor, le collègue de l'étudiante chez Vance Publishing. Le personnage joué par Dylan Sprouse sera prêt à tout pour séduire Tessa comme on a pu le voir dans la bande-annonce. En tout cas, même si certains fans risquent bien de détester Trevor, d'autres sont très heureux de revoir Dylan Sprouse au cinéma.

"Dylan a rendu les choses faciles pour trouver le parfait Trevor"

D'ailleurs, pour quelle raison le frère jumeau de Cole Sprouse a été choisi parmi les autres acteurs ayant auditionné ? "Dylan a rendu les choses faciles pour trouver le parfait Trevor. Avant lui, nous avions d'autres noms en tête parce que les fans avaient des idées pour le casting qu'ils souhaitaient. Mais au moment où le nom de Dylan est sorti, on s'est dit avec Jennifer Gibgot, qui est productrice comme moi, qu'il serait super. Il est drôle et il apporte cette lumière décontractée, mais intense sur Trevor, qui apporte beaucoup de problèmes à Hardin et Tessa. Il est l'équilibre parfait avec Hero (Fiennes-Tiffin, ndlr)", a expliqué Anna Todd à ET Canada.

L'auteure de la saga littéraire After a ensuite confié : "Dylan s'est approprié Trevor et en a fait sa propre version. C'était cool de le voir jouer parce qu'il a amélioré le personnage. Quand j'écrivais, Trevor me tapait sur les nerfs tout le temps. (...) Dylan a vraiment réussi à lui donner vie."

"Anna Todd m'a beaucoup guidé"

Dans une interview avec Dylan Sprouse, Josephine Langford (Tessa) et Hero Fiennes-Tiffin (Hardin), le journaliste d'ET Canada n'a pas manqué de faire réagir l'ex-star de La Vie de palace de Zack et Cody aux propos d'Anna Todd à son sujet : "Je pense que j'ai voulu qu'il soit drôle et que les gens se reconnaissent chez lui mais en même temps qu'il soit professionnel. Anna m'a coaché et a coaché tous les acteurs qui jouent les personnages de ses livres. Elle m'a parlé de leurs excentricités, ce qu'ils feraient dans une journée puis on en a parlé entre nous sur la façon dont on pouvait collaborer pour créer les personnages. (...) Je pense que nous sommes arrivés à un bon mélange."