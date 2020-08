After - Chapitre 2 : la température monte entre Hardin et Tessa dans un extrait 🔥

Rien ne sera simple dans After - Chapitre 2... Déjà que l'histoire entre Hardin et Tessa était compliquée dans le premier film, elle va être mise à mal dans After We Collided avec l'arrivée de Trevor, le collègue de l'étudiante chez Vance Publishing joué par Dylan Sprouse. Tessa se rapprochera dangereusement de lui et si vous avez lu toute la saga littéraire d'Anna Todd, vous connaissez donc la fin, mais si ce n'est pas le cas, préparez-vous à pas mal de jalousie, de trahison, de prises de tête... et de réconciliations sur l'oreiller.

Un extrait d'After - Chapitre 2 dévoilé

Alors que After - Chapitre 2 sortira le 2 octobre 2020 aux Etats-Unis (il n'y a pas encore de date en France), les fans ont déjà eu le droit à un trailer assez hot et une bande-annonce tumultueuse. Aujourd'hui, on nous donne un autre petit avant-goût avec un court extrait dans lequel Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) fait grimper la température en baladant ses doigts sur l'élastique de la culotte de Tessa.

Il teste sa résistance en lui parlant notamment de son anniversaire et du cadeau qu'elle aimerait avoir. Les pulsions du personnage de Josephine Langford vont-elles prendre le dessus ? Vous le saurez quand le film réalisé par Roger Kumble arrivera au cinéma.