After - Chapitres 3 et 4 : un acteur quitte la saga, nouveau visage pour le personnage

After 3 et 4 au programme

En septembre dernier, Hero Fiennes-Tiffin (Hardin Scott) et Josephine Langford (Tessa Young) profitaient d'une vidéo postée sur Twitter pour annoncer une bonne nouvelle : la saga cinématographique After est encore loin d'être terminée.

Là où le Chapitre 2 de cette adaptation des romans d'Anna Todd est encore inédit en France, on sait déjà que deux autres films (After 3 et After 4) sont prévus dans les années à venir. "On adore toutes vos réactions envers notre deuxième film, ça signifie tellement pour nous. On n'en serait pas là sans vous. Il y a énormément de personnes qui travaillent très dur en coulisses, et on peu enfin vous annoncer officiellement que le troisième et le quatrième film vont entrer en production" révélait notamment le duo.

Un acteur s'en va

Malheureusement, cette suite tant attendue des fans connaitra un petit bouleversement au casting. Sur son compte Instagram, Shane Paul McGhie - l'interprète de Landon Gibson, le demi-frère d'Hardin, a en effet révélé, "C'est avec le coeur lourd que je vous annonce que je ne participerai pas au tournage en Bulgarie."

Un départ surprenant, qui pourrait s'expliquer par quelques problèmes en coulisses. Alors que de nombreux/euses acteurs/actrices noir(e)s de la CW ont récemment fait part de leur déception vis-à-vis du traitement réservé à leurs personnages ou de leurs salaires, le jeune comédien de 26 ans a visiblement été inspiré par leur combat, "Nous n'avons pas réussi à trouver d'accord [avec la production] et j'ai donc dû prendre cette difficile décision. Je me dois de me battre pour moi, comme le ferait Landon."

Un départ difficile

A ce sujet, Shane Paul McGhie a rappelé combien ce rôle a été important pour lui et sa carrière. Toujours sur Instagram, l'acteur a ainsi rendu un bel hommage à Landon afin de montrer son attachement, "Pour moi, Landon représente l'espoir en l'humanité et sa relation avec Tessa est l'exemple d'une amitié inconditionnelle que l'on recherche tous, mais que seuls quelques chanceux ont l'occasion de vivre. Il m'a tant appris et l'incarner a été une expérience qui restera avec moi pour toujours."

Pour le moment, le nom de son successeur n'est pas encore connu, mais c'est celui de Chance Perdomo (Ambrose Spellman dans la série Les Nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix) qui semble alimenter les premières rumeurs. A suivre.