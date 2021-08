Katherine (The Vampire Diaries) morte à cause de Nina Dobrev ? La vraie raison ENFIN dévoilée

Côté cinéma, la saga Twilight a marqué les esprits pour les fans de vampires. Et coté télé, il y avait des séries comme True Blood ou encore The Vampire Diaries sur les buveurs de sang. Une série devenue culte, dont les fans ont longtemps espéré le retour, même si Ian Somerhalder et Paul Wesley refusent une suite et que Kat Graham est contre le retour de la série. Au casting, il y avait notamment Nina Dobrev (qui interprétait Elena Gilbert, Katherine Pierce et leurs doubles), Ian Somerhalder (qui jouait Damon Salvatore) et Paul Wesley (qui incarnait Stefan Salvatore).

Et parmi les morts dans The Vampire Diaries dont on se souvient, il y a la mort de Katherine. Pour rappel, Katherine meurt dans la saison 5 de The Vampire Diaries, quand Stefan la poignarde avec le couteau des Voyageurs. Katherine était ensuite de retour dans la saison 8, la dernière saison, où on apprenait qu'elle dirige l'Enfer. Puis, Stefan se sacrifiait et brûlait avec elle dans les flammes de l'Enfer.

The Vampire Diaries : voilà la vraie raison pour laquelle Katherine a été tuée

Et Julie Plec, productrice exécutive de la série, a révélé la vraie raison qui a poussé les scénaristes de TVD à tuer l'antagoniste d'Elena. Dans le podcast EW's BINGE d'Entertainment Weekly, Julie Plec a expliqué que ce serait à cause de Nina Dobrev, qui jouait Katherine et Elena, que le perso de Katherine est mort. "Nous avons dû négocier le droit de laisser Nina (Nina Dobrev, ndlr) jouer à nouveau le rôle de Katherine, car l'histoire de Katherine dans la saison 2 l'avait vraiment épuisée et la chaîne était très protectrice" a-t-elle déclaré.

Nina Dobrev avait parlé de son épuisement d'incarner à la fois Elena et Katherine en même temps, à la fin de la saison 2 de The Vampire Diaries. Du coup, "la chaîne et le studio étaient très protecteurs et ils disaient : 'Tu ne peux plus faire ça, tu ne peux pas avoir Katherine'" se souvient la productrice.

"Nous avons dû supplier la chaîne pour qu'elle nous laisse écrire une histoire pour Katherine" et "le triple dédoublement a fait que tout cela en valait la peine" a-t-elle précisé. "Je pense littéralement que nous avons dû dire que nous allions la tuer pour obtenir la permission de l'utiliser" a-t-elle ajouté, assurant donc que Katherine a eu le droit d'exister dans plusieurs saisons de The Vampire Diaries uniquement car il était décidé d'avance qu'elle allait mourir un jour.