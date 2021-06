The Vampire Diaries : bientôt un retour ? Kat Graham est complètement contre !

A chaque semaine sa rumeur sur le possible retour d'une série annulée. Certains projets se sont déjà concrétisés comme le reboot de Gossip Girl, la suite de Sex and the City ou encore le projet autour de Pretty Little Liars. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Si les fans des Frères Scott peuvent avoir le sourire puisque Sophia Bush a évoqué un possible retour de One Tree Hill, les accros à The Vampire Diaries vont (encore) avoir le coeur brisé.

Kat Graham ne veut pas un retour de The Vampire Diaries

La semaine dernière, Kat Graham a retrouvé Nina Dobrev, alias Elena Gilbert. Les deux actrices ont posté une photo de leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux... ce qui a relancé les rumeurs autour d'un possible retour de la série vampirique. C'est en mars 2017 que la série s'est terminée et même si son univers perdure avec Legacies, spin-off de The Originals qui était elle-même dérivée de The Vampire Diaries, certains fans militent toujours pour un retour d'Elena, Damon et des autres.