Les Frères Scott : la série bientôt de retour ? Sophia Bush donne de l'espoir aux fans

Ce n'est pas parce qu'une série est annulée ou terminée qu'on a fini d'en entendre parler. La mode est même plutôt au retour d'anciennes séries : un reboot de Gossip Girl débarque cet été aux US et une nouvelle saison de Sex and the City est en préparation. Et ce ne sont que deux exemples puisque les projets du genre se sont multipliés ces dernières années. De quoi donner de l'espoir pour un retour des Frères Scott ?

Depuis la fin de la série en 2012 après 9 saisons, le show a continué de faire parler et pas vraiment en bien puisque le créateur a été accusé de harcèlement par plusieurs actrices. Depuis que l'affaire a éclaté au grand jour, plusieurs stars de la série en ont profité pour évoquer les coulisses et les tensions entre les acteurs. Pourtant, certains sont restés proches comme Hilarie Burton (Peyton), Bethany Joy Lenz (Haley) et Sophia Bush (Brooke) qui viennent de sortir un podcast, Drama Queens, où elles évoquent la série.

Sophia Bush ne dit pas non à un retour des Frères Scott

Bonne nouvelle, malgré toutes les histoires, Sophia Bush n'est pas totalement contre un retour des Frères Scott ! Interrogée par Entertainment Tonight, l'actrice a laissé la porte grande ouverte pour reprendre son rôle de Brooke. "Je ne peux pas vous dire tous nos secrets mais je vous dirais qu'il ne faut jamais dire jamais" a confié la star. De quoi laisser penser que les acteurs seraient même peut-être déjà en pourparlers pour faire revenir la série ? On peut toujours rêver ! "Nous parlons de ça depuis toujours et les fans sont tellement incroyables, ils aiment toujours autant la série. Nous avons été approchés pour des reboots et c'est une chose compliquée à gérer. Car nous étions beaucoup sur la série. C'est compliqué" a ajouté l'actrice qui reviendra bientôt avec une toute nouvelle série à la télévision américaine.

Sophia Bush n'est pas la seule à penser à un retour de la série. En décembre 2020, Chad Michael Murray qui jouait Lucas avait confié être confiant pour de futures retrouvailles. En 2019, c'est Bethany Joy Lenz qui avait expliqué être partante pour reprendre son rôle. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts...