Les Frères Scott : une suite possible ? L'avis de Chad Michael Murray

Le vintage revient clairement à la mode en ce moment, et pas que en déco ! Pour preuve, plusieurs séries cultes des années 90-2000, comme Hartley Coeur à Vif, True Blood, Charmed ou encore Beverly Hills, ont le droit à des reboots, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Les fans de Les Frères Scott, eux, désespèrent un peu de ne pas entendre parler d'une nouvelle saison spéciale retrouvailles de la série avec Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton et Sophia Bush.

"Je pense qu'à un moment donné, il y aura des retrouvailles"

On a quand même une bonne nouvelle pour eux : ce projet pourrait peut-être se réaliser un jour car les acteurs des Frères Scott sont totalement partants pour un éventuel reboot, huit ans après la fin de la série (diffusée entre 2003 et 2012), comme le révèle Chad Michael Murray à Page Six.

"La série a affecté tellement de personnes de manière positive. Je le vois d'années en années. Quand je vois cet impact positif, je ne peux m'empêcher d'être impressionné et de me sentir si humble. Je ne sais pas si cela se concrétisera un jour, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura des retrouvailles ou une deuxième édition pour la nouvelle génération", confie l'ex-interprète de Lucas.

"Je regarde des vieilles photos de moi et je me dis 'quel idiot'"

Dans la suite de son interview, Chad Michael Murray avoue sans filtre qu'il n'était pas du tout fan de son look d'adolescent : "Je regarde des vieilles photos de moi et je me dis 'quel idiot'. Il pensait qu'il était tellement cool. Je ne suis qu'un enfant de Buffalo, j'ai déménagé ici, j'ai tenté ma chance et je suis tombé la tête la première. (...) C'était une chose très surréaliste mais comment déchiffrer vraiment où vous en êtes dans votre vie à cet âge ? C'est juste un moment qui passe, je pense qu'à cet âge, on peut nous donner trop de valeur."