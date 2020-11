Sophia Bush, James Lafferty... que deviennent les stars des Frères Scott ?

Danneel Harris / Danneel Ackles

Depuis Les Frères Scott, Danneel Ackles a été vue dans les épisodes des séries How I Met Your Mother, Les Experts : Miami, NCIS : Enquêtes spéciales et Supernatural et a été l'une des héroïnes de la série Friends with Benefits. Elle a aussi tourné dans les films Le Plan B avec Jennifer Lopez et The Roomate avec Leighton Meester. Danneel Ackles a retrouvé Hilarie Burton dans le téléfilm de Noël La Liste du Père Noël et aussi d'autres acteurs de la série culte dans La Proposition de Noël (The Christmas Contract). Elle est mariée avec Jensen Ackles alias Dean Winchester dans Supernatural. En couple depuis 2007 ils se sont mariés en 2010 et ont trois enfants : une fille prénommée Justice Jay (née en 2013) et des jumeaux, un garçon prénommé Zeppelin Bram et une fille prénommée Arrow Rhodes (nés en 2016).