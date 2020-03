Les Frères Scott : la série bientôt de retour ? L'étrange teasing de Chad Michael Murray

Un simple coup de pub

De quoi comprendre que Chad Michael Murray s'apprête donc à retrouver son personnage à l'écran ? Calmez votre excitation, la réponse est (sauf revirement de situation) NON. Premièrement, on s'en souvient, à la fin des Frères Scott, Lucas a totalement abandonné le basket pour une carrière d'auteur. Aussi, on ne voit vraiment pas pourquoi il se relancerait dans un tel domaine aujourd'hui. Le faire devenir le nouvel entraîneur de la team du lycée serait plus triste qu'autre chose au regard de son potentiel créatif.

Deuxièmement, comme l'a découvert Buzzfeed à travers une petite enquête, ce mystérieux post serait simplement le teasing d'une nouvelle gamme de produits dérivés. En effet, si on clique sur l'image postée par l'acteur, on réalise qu'un tag renvoie vers le compte Instagram de "Represent", une marque dédiée au merchandising de films, séries, stars...

Le twist ? Chad Michael Murray a déjà collaboré avec elle en 2016 à l'occasion de la sortie d'un pull en édition limité qui reprenait le numéro "3" de son personnage, ainsi qu'un corbeau en référence aux Ravens, le surnom des basketteurs de One Tree Hill.

Donc non, Les Frères Scott ne va pas revenir à la télévision, mais oui, on sait déjà quoi demander à Noël cette année !