The Vampire Diaries : une fan en pleurs à cause de la mort de Stefan, les acteurs lui répondent

Plus de 3 ans après la fin de The Vampire Diaries, les fans ne se remettent toujours pas de la mort de Stefan Salvatore (Paul Wesley). Dans l'ultime épisode, il se sacrifiait en retenant Katherine dans les sous sols en feu pour que son frère Damon puisse vivre. Une scène déchirante qui a brisé le coeur des fans... même encore aujourd'hui. Une mère prénommée Jessica De Pierri a partagé sur Twitter la vidéo de sa fille, adolescente, devenant hystérique et pleurant à chaudes larmes après avoir regardé l'épisode... "Ma fille a vraiment un problème... lol", écrit-elle, taguant Paul Wesley.

Une adolescente en pleurs à cause de la mort de Stefan dans The Vampire Diaries

De quoi faire réagir les frères Salvatore, qui se sont amusés de cette réaction extrême. "Hahaha c'est trop bon ! Fais lui un câlin de ma part et fais en sort qu'elle sache que je suis en vie et que je vais bien", a réagi l'acteur de Tell Me a Story. "J'ai ressenti la même chose", commente Ian Somerhalder, avant de rappeler que ce n'est qu'une fiction : "Mais ensuite j'ai réalisé que... oh attends, je l'ai vu pas plus tard qu'hier... Il est toujours vivant !". Les deux frères de fiction se sont en effet retrouvés pour le lancement de leur propre marque de bourbon Brother's Bond.

Paul Wesley et Ian Somerhalder lui répondent... en blaguant

Plein d'humour, Paul Wesley lui a alors répondu : "Tu as aussi pleuré mais pour la raison opposée". Si ça peut la rassurer, Paul Wesley a confié à plusieurs reprises que la mort de son personnage était voulue et que c'est lui-même qui l'a demandée : "J'étais très heureux de sa mort et j'avais demandé à ce qu'il meurt. Il a fait beaucoup de mauvaises choses et j'avais l'impression qu'il méritait cette mort", confiait-il dans l'émission Watch What Happens Live.